Еще одна страна готовится ввести пошлины на китайские электромобили

Власти Канады вслед за США также могут ввести значительные пошлины на электромобили из Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство The Canadian Press.

По его данным, Оттава уже рассматривает этот вопрос. В настоящее время пошлины на импорт китайских электромобилей в Канаду составляют 6%, при этом канадцы при покупке любых электрокаров, в том числе китайских, могут претендовать на скидку в размере до 5 тыс. канадских долларов (около $3,7 тыс.) в рамках планов Оттавы по отказу от продажи на внутреннем рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Как сообщила 14 мая пресс-служба Белого дома, Соединенные Штаты повышают тарифы на импорт стали и алюминия (с 0-7,5% до 25%), полупроводников и солнечных батарей (с 25% до 50%), электромобилей (с 25% до 100%), компьютеров и ряда других товаров из КНР. Речь идет о пошлинах на товары стоимостью $18 млрд. По словам помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, курирующего вопросы мировой экономики, Вашингтон пытается сформировать как можно более широкую коалицию для воздействия на Китай.

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