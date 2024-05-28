Стало известно о состоянии здоровья лица, пострадавшего при взрыве мины в Агдаме
Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Хасил Эльдар оглу Юсубов, пострадавший в результате взрыва мины на освобожденной от оккупации территории села Сырхавенд Агдамского района, доставлен в Агдамскую центральную районную больницу.
Завотделением больницы Нофел Зейналов сообщил региональному корреспонденту Trend, что у Х.Юсубова, 1997 года рождения, диагностирована травматическая ампутация нижней трети левой голени. Ему была оказана первая медицинская помощь, кровотечение остановлено, и он был госпитализирован в Бардинскую центральную районную больницу, передает Day.Az.
Отметим, что ведется расследование по факту минного инцидента в Агдаме, в результате которого пострадал сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию.
Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, выполнены другие необходимые процессуальные действия.
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