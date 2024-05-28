Глава МИД Польши не исключил отправку польских войск в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил отправку военнослужащих армии страны в Украину.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава внешнеполитического ведомства республики заявил в интервью газете Gazeta Wyborcza.

"Мы не должны исключать никакие варианты", - ответил Сикорский на вопрос журналиста издания, отправил бы он польские войска в Украину. Дипломат уже не раз выражал поддержку инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, который предлагал направить сухопутные войска западных стран на украинскую территорию. В то же время недавно на Лондонской конференции по безопасности Сикорский отметил, что союзникам Киева не стоит этого делать, ограничившись его финансовой поддержкой и поставкой туда оружия.

По утверждению Сикорского, которое он высказал в интервью газете El País, Запад находится "в состоянии войны" с российскими властями с 2011 года. Отвечая на вопрос о том, почему с 2011 года, глава МИД Польши связал это с якобы позицией Москвы о причастности Запада к протестам в РФ.

Министр отметил, что Польша собирается "физически укрепить" свою границу. "Не только против нелегальной иммиграции, но и против военных угроз", - добавил он.

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