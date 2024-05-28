Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

Великобритания гордится тем, что стоит бок о бок с азербайджанским народом.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в своем поздравительном видеопослании по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Сегодня Азербайджан отмечает День независимости. Мы в посольстве Великобритании рады отметить этот день вместе с азербайджанским народом. За последние 33 года Азербайджан преодолел множество трудностей. За прошедший год Азербайджан предпринял шаги по достижению мира с Арменией и был выбран принимающей стороной конференции COP29. Таким образом, Азербайджан как суверенное государство вносит свой вклад в региональную безопасность и в борьбу с изменением климата - величайшей проблемой, стоящей перед миром. Великобритания гордится тем, что стоит бок о бок с азербайджанским народом. Я хочу пожелать Азербайджану счастливого Дня независимости и плодотворных Дней независимости в будущем. Однажды поднятый флаг никогда не упадет", - отметил он.

Напомним, что 28 мая Азербайджан отмечает День независимости. Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) стала первой демократической республикой не только на территории современного Азербайджана, но и на всем Востоке. Это была парламентская республика. Были приняты ее государственные атрибуты - флаг, гимн. Однако АДР просуществовала всего 23 месяца (с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года, когда Азербайджан был оккупирован 11-й армией большевиков).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!