В Европе считают Макрона «хромой уткой»

Президент Франции Эммануэль Макрон стал для остальных европейских стран "хромой уткой", он больше не может претендовать на политическое лидерство в Евросоюзе, поскольку в Париже столкнулись с рядом проблем в политике и экономике. Как передает Day.Az, об этом пишет Politico.

"Новый риск для Европы заключается в том, Макрон все больше выглядит как хромая утка в глазах своих коллег-лидеров ЕС, политически ослабленный на внутреннем фронте и неспособный внушить доверие к общему видению союза", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, в Европе уже не уверены в том, Макрон, может быть лидером "легендарного франко-германского двигателя". ЕС должны руководить политикой блока.

Вместе с тем, по оценке Politico, у Франции "слабая экономика". В политическом аспекте Париж столкнулся с унизительным поражением от крайне правых партий в преддверии выборов в Европейский парламент.

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