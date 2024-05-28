Какую погоду ожидать в Баку в ближайшие дни?

В Баку и на Абшеронском полуострове до конца недели ожидается стабильная погода, в основном без осадков. Однако в ночь с 1 на 2 июня в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные дожди.

Об этом Day.Az сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

Он отметил, что будут преобладать умеренные юго-восточные ветры, а с полудня 1 июня до утра 2 июня северо-западный ветер усилится. Максимальная температура воздуха составит 24-29 градусов, 30 и 31 мая - до 32 градусов тепла.

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