Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах улучшит условия для членства в ЕС

Закон об иноагентах, который грузинский парламент принял, преодолев вето президента Саломе Зурабишвили, улучшит условия для членства Грузии в ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Закон о прозрачности создаст лучшую почву для обеспечения членства Грузии в Евросоюзе. Как не раз было отмечено, к 2030 году Грузия будет готова к членству в Евросоюзе лучше, чем все страны-кандидаты, и Грузия с честью, независимостью, свободой и с суверенитетом станет членом Евросоюза", - сказал Кобахидзе. Он также отметил, что этот документ поможет успокоить страну и укрепить ее суверенитет.

Закон об иноагентах значительно повысил шансы республики на открытие переговоров по вступлению в ЕС, заявил Кобахидзе.

"Этот закон [об иноагентах], наоборот, значительно повысил шансы того, что переговоры будут открыты", - сказал Кобахидзе. Глава правительства добавил, что на сегодняшний день Грузия "на голову выше" остальных кандидатов в члены ЕС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!