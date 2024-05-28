Швеция выделяет Украине дополнительную помощь

Правительство Швеции выделит 650 млн крон ($61,54 млн) "на удовлетворение наиболее насущных потребностей в энергоснабжении Украины, таких как покупка технического оборудования". Об этом сообщила правительственная канцелярия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Средства будут направлены через Фонд энергетической поддержки Украины международной организации Energy Community. Еще 150 млн крон ($14,20 млн) направят в Фонд развития ООН (UNDP) для финансирования "срочного строительства энергетической инфраструктуры" в стране.

Приоритетной целью станет энергообеспечение Харькова, помощь также направят Одессе, Киеву и Николаеву.

Украина испытывает большую потребность в техническом оборудовании и других ресурсах для производства энергии, включая генераторы и трансформаторы, отмечают шведские эксперты.

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