Венгрия предложила избрать генсеком НАТО президента Румынии

Союзники по НАТО не смогли уговорить Венгрию поддержать выдвижение кандидатуры исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность нового генерального секретаря Североатлантического альянса. Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, его страна хотела бы видеть на этом посту президента Румынии Клауса Йоханниса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступая на пресс-конференции в румынском городе Тыргу-Муреш, которую транслировал телеканал М1, министр напомнил, что ранее Рютте говорил о желании "поставить Венгрию на колени". "Очень трудно представить, что человек, который придерживается такой позиции, может быть избран главой организации, где требуется стопроцентное взаимное доверие", - сказал Сийярто.

Он подтвердил, что Венгрия по-прежнему предлагает избрать генсеком НАТО президента Румынии. По его словам, Йоханнис является "восточным кандидатом" на этот пост. Все говорят о необходимости укрепления восточного фланга альянса, но "почему-то никому не приходит в голову, что если угроза исходит с востока, то с востока может быть и генеральный секретарь", добавил глава МИД.

Ранее он заявлял, что в нынешних сложных условиях требуется консенсус по вопросу о новом генсеке НАТО, который придет на смену Йенсу Столтенбергу. Срок действия его полномочий истекает 1 октября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!