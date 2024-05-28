На Олимпиаде в Париже ожидается рост преступности и насилия

Во французской столице во время проведения летних Олимпийских игр ожидается рост преступности.

Как передает Day.Az, об этом в эфире радиостанции Franceinfo сообщила прокурор Парижа Лор Бекко.

"Мы ожидаем роста числа преступлений. Будет больше туристов, поэтому таковы наши ожидания. Речь идет о карманных кражах, правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения, актах насилия, возможно, сексуальном насилии", - заявила она.

Бекко указала и на вероятный рост числа информационных атак во время Олимпиады.

По словам прокурора, на этот период к работе будет привлечено больше судебных следователей, в том числе из апелляционного суда Парижа, чтобы проводить разбирательства незамедлительно.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

Мэрия Парижа указывала, что в город прибудут порядка 15 млн туристов.

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