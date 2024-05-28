Ереван нарушает все нормы, Запад молчит

Автор: Байрам Эльшадов

Продолжающиеся уже несколько недель акции протеста в Армении показали очень интересную особенность поведения западных стран. Такое ощущение, что на Западе эти демонстрации, которые уже переросли в открытое столкновение между силами правопорядка и протестующими, просто проглядели. Такой вывод напрашивается в силу того, что западные столицы никак не реагируют на события, которые происходят в Армении.

Особенно это стало заметно в последние сутки. Вчера во время акции архиепископ-коррупционер Баграт Галстанян воспользовался отсутствием премьер-министра Никола Пашиняна в столице и возглавил марш в сторону правительственной дачи. Там он выдвинул требование Пашиняну -покинуть пост главы правительства. Также он заявил, что утром после акции в Армении пройдут акции неповиновения.

Результатом этих событий стал коллапс нормальной жизни в Ереване, а столкновения между демонстрантами и полицией привели к масштабным арестам. Согласно армянским СМИ, число арестованных приблизилось к 300.

Весьма внушительные цифры для одного утра. А если добавить к этому другие сообщения армянских изданий, где отмечается, что некоторые протестующие получили различные травмы, то возникает вопрос. А почему западные страны проигнорировали все эти сообщения и не обвинили Армению в нарушении демократических норм? Ведь если такое случается в других государствах, те же самые западные страны первыми начинают кричать о нарушениях свобод и вмешиваться во внутренние дела.

А в случае Армении, судя по молчанию западных столиц, все аресты были проведены в соответствии с демократическими нормами.

Такое поведение Запада прекрасно иллюстрирует то, что крупные страны уже давно превратили "демократию" и "либеральные ценности" в инструмент политического давления на другие государства. И пользуются им весьма избирательно.

События в Армении подтверждают этот тезис. Особенно в контексте того, что крупные страны пытаются перетянуть Ереван в свой геополитический лагерь.

Таким образом, главным в политике западных стран являются их собственные интересы.

Утопические разговоры о защите демократии, конечно, хороши, но какова их ценность, если при первой же необходимости о ней забывают? Как и сегодня в Армении, несмотря на аресты со стороны правительства, и не смотря на попытку нарушить общественный порядок со стороны протестующих.

Что это, если не лицемерие и двойные стандарты?