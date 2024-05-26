Лебедь, рак и щука с армянским размахом

Автор: Байрам Эльшадов

Армения продолжает оставаться в центре геополитической битвы между различными большими силами. И если раньше битва больше напоминала шахматную партию между крупными центрами силы, Запад стал использовать более манипулятивный подход в попытке перетянуть Армению на свою сторону. Прям как в басне про лебедя, рака и щуку.

Поводом стали наводнения, с которыми сегодня столкнулась Армения. Со словами поддержки сразу выступили представители ряда государств. К примеру, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сообщила о том, что Москва сопереживает армянскому народу, а представительства РФ в Армении предложили конкретную помощь в устранении последствий наводнения. И если в Москве отреагировали сразу и по делу, то реакция западных стран была сухой.

Посольства США и Франции, а также посол ЕС в Армении Василис Марагос также выразили солидарность с Арменией и армянским правительством. В стороне не остались и второстепенные по геополитическому весу европейские страны. Посольства Бельгии и Испании в Армении также присоединились к списку стран, выразивших свою поддержку. И все, не больше чем просто слова поддержки.

Все это показывает, что Запад в борьбе с Россией пытается перетянуть Армению в свой геополитический лагерь любыми средствами.

Эту битву "за сердца" и манипуляции со стороны ряда западных стран не стоит воспринимать как отдельное явление. Скорее, это продолжение более масштабного сражения за Армению, которое началось несколько месяцев назад. Временно изменились лишь методы, в силу событий, находящихся вне контроля кого-либо.

Как говорится, на войне все средства хороши. А в геополитическом противостоянии даже среднее по масштабу событие дает повод воспользоваться ситуацией. Что и пытаются сделать западные страны, всеми силами перетягивая Армению, но каждая в свою сторону.