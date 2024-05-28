Проект "Гянджа и гянджинцы" будет посвящен памяти Гамбара Гусейнли

Проект "Гянджа и гянджинцы", представленный Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова, будет посвящен видному азербайджанскому композитору, заслуженному деятелю искусств Гамбару Гусейнли, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Концерт "Ay işığında" состоится 1 июня в 19.00. На вечере будут представлены композиции из репертуара композитора.

Гамбар Гусейнли родился 16 апреля 1916 года в Гяндже. Автор различных музыкальны­х произведен­ий, около 100 романсов и песен, музыки и песни к спектаклям. Прославила­ композитор­а его знаменитая­ песня "Джуджалярим". Стихотворной основой были сочинения и произведения классиков азербайджанской литературы, таких как Низами, Насими, Физули, Вагиф, Натаван, Самед Вургун, Джафар Джаббарлы, Наби Хазри, Бахтияр Вахабзаде и многие другие. Скончался в июле 1961 года в Баку.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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