Нидерландская полиция разогнала пропалестинскую демонстрацию в университете Неймегена

Мобильное подразделение полиции разогнало демонстрацию в поддержку Палестины, проходившую в университете имени святого Радбода Утрехтского, расположенном в городе Неймеген на востоке Нидерландов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, от 30 до 50 студентов заняли часть второго этажа университетского корпуса в полдень 27 мая и хотели протестовать до утра 28 мая. Они были намерены добиться полного разрыва связей университета с Израилем, однако после коротких переговоров получили от руководства учебного заведения ультимативное требование покинуть здание. Отмечается, что полиция начала разгонять протестующих после их отказа подчиниться. Около полуночи правоохранители разрушили баррикады, выстроенные студентами, и стали выводить протестующих на улицу. Демонстрантам была предоставлена возможность покинуть здание учебного заведения добровольно, но некоторые из них, по информации телеканала, "сковали себя цепями".

Руководство университета ранее 27 мая сообщало об актах вандализма, совершенного некоторыми участниками протеста. При этом никто из студентов после разгона демонстрации не был арестован.

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