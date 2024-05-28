Франция и ее нынешний лидер очень любят учить других, как нужно жить, чтобы соответствовать канонам "западной цивилизации". Она считает себя вправе определять степень цивилизованности других стран, поучать их, вмешиваться в их дела. А тем временем в самой этой стране творится ужас.

В соцсетях размещено видео, демонстрирующее, в каком состоянии находится олимпийская столица мира - Париж. И это не пропаганда. Об антисанитарии в сегодняшнем Париже известно. Об этом говорят практически все, кто побывал в этом городе.

Розово-карамельный романтичный образ французской столицы, по-видимому, остался только в старых кинофильмах.

А реальность - это клопы, крысы, горы мусора и облезлые станции метро.