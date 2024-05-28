Премьер Молдовы раскрыл сроки начала переговоров по вступлению в ЕС

Правительство Молдовы планирует завершить все подготовительные процедуры для начала переговоров о вступлении в ЕС в конце июня. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дорин Речан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы нацелены выполнить свое домашнее задание, чтобы к концу июня начать официальные переговоры о вступлении в ЕС", - сказал глава правительства. Ранее вице-премьер, глава МИД Молдовы Михай Попшой отмечал важность начала этих переговоров перед выборами в Европарламент.

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о приеме в сообщество. Еврокомиссия 12 марта 2024 года объявила, что разработала рамочное руководство по будущим переговорам с Украиной и Молдовой о вступлении этих стран в состав Евросоюза.

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