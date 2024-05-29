Переобувочная имени Мурада Папазяна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Сопредседатель совета армянских организаций Франции Мурад Папазян "переобулся" и отказался от сделанных ранее заявлений.

Day.Az представляет публикацию:

Герой нашей недавней публикации, Мурад Папазян, видимо, получил по ушам от своих кураторов в администрации Макрона. Иначе как объяснить разворот на 180 градусов, который произошел с этим несчастным за пару дней?

Совсем недавно Папазян - между прочим, сопредседатель объединения армянских организаций Франции - заявлял, что Париж никогда не направит свои войска в Армению, а потому Еревану очень-очень надо срочно восстанавливать отношения с Москвой.

Прошло всего несколько дней - и оппа! Вот, что сказал Папазян сейчас:

"Если Армения запросит более широкое военное сотрудничество, то Франция согласится, и мы поможем, чтобы Франция согласилась. Мы работаем над тем, чтобы Армения и Франция наладили серьезное военное сотрудничество. Власти приходят и уходят, а государственность нужно усиливать", - подчеркнул он.

На данный момент Папазян не представляет, чтобы Франция была готова отправить войска в Армению. "При этом мы должны работать над тем, чтобы Франция хотела пойти на это", - отметил он.

То есть человек полностью переобулся и дезавуировал сказанные им же самим слова!

Что армянские власти, что армянские оппозиционеры - им крайне трудно верить, потому что их мнения меняются под влиянием желаний сиюминутных хозяев. А хозяев у них столько, что "искренняя позиция" любого армянского спикера способна меняться чуть ли не раз в день.

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