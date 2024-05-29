Мощный взрыв в здании банка в США

ЧП произошло в центре города Янгстаун в Огайо. В здании, где произошел взрыв, располагается Chase Bank и несколько квартир.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, в результате взрыва первый этаж здания, где находится банк, получил повреждения.

Семеро пострадавших были доставлены в городскую больницу Мерси. Представитель больницы рассказал, что один человек находится в критическом состоянии.

Кроме того, два человека пропали без вести, передают телеканалы ABC и CBS.

В Агентстве по чрезвычайным ситуациям округа Махонинг сообщили, что произошел взрыв газа, в целом ситуация "нестабильная, но под контролем".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!