Мощный взрыв в здании банка в США - ВИДЕО
ЧП произошло в центре города Янгстаун в Огайо. В здании, где произошел взрыв, располагается Chase Bank и несколько квартир.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, в результате взрыва первый этаж здания, где находится банк, получил повреждения.
Семеро пострадавших были доставлены в городскую больницу Мерси. Представитель больницы рассказал, что один человек находится в критическом состоянии.
Кроме того, два человека пропали без вести, передают телеканалы ABC и CBS.
В Агентстве по чрезвычайным ситуациям округа Махонинг сообщили, что произошел взрыв газа, в целом ситуация "нестабильная, но под контролем".
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