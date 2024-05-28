Посол Франции в Армении плюнул и у него получилось)

Автор: Байрам Эльшадов

Послу Франции в Армении Оливье Декотиньи удалось переплюнуть в своем необузданном порыве армянства даже власти этой маленькой страны. В своем обращении по случаю дня республики Армении французский посол отметил, что сегодня армяне празднуют победу над османами, "благодаря которой были спасены национальная идентичность и политическая независимость Армении и созданы условия для государственности, которая через два года погрузилась в советский мрак".

Даже руководители Армении не выступают уже в подобном духе. Тем более что "армянская национальная идентичность и политическая независимость" сегодня находится, мягко говоря, совсем не в лучшем своем состоянии.

Страна и общество фрагментированы как никогда ранее, а политическая стабильность в Армении находится в кризисном состоянии. Ведь если бы было не так, то постоянные протесты не раздирали бы страну, а диаспора не стала бы откровенно саботировать правительство и армян. Вот такая вот сегодня "национальная идентичность" и государственность в Армении.

Конечно же, посол Франции не мог себе позволить сказать такое в своем обращении. Весьма вероятно, что не в последнюю очередь из-за того, что армянская диаспора во Франции такое не оценила бы. Ведь отрабатывать надбавку армянского лобби во Франции ему необходимо, а в этом деле все методы хороши.

В любом случае, слова посла Франции наталкивают на мысль о том, что он окончательно теряет связь с реальностью в своих попытках угодить армянской диаспоре. А может он и сам это прекрасно понимает.

В любом случае, его последняя попытка выслужиться перед хозяеваеми прошла на твердую пятерку. Он сделал то, что от него хотели и даже больше. Но в своем порыве еще и показал свою абсолютную ограниченность как дипломата, и как человека.