Беспилотные вертолеты Alpin производства турецкой компании TİTRA успешно используются турецкой армией на севере Ирака. Благодаря этим винтокрылым машинам на сегодняшний день осуществляется переброска грузов общим весом до 200 кг между районами размещения военных, дислоцированных в зоне антитеррористической операции.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с АЗЕРТАДЖ сообщил исполнительный директор компании.

TİTRA Group Абдулькадир Шенер в рамках оборонной выставки, организованной Министерством национальной обороны Турции в провинции Измир.

По его словам, вертолеты Alpin могут осуществлять миссии в любое время

суток. "Беспилотные вертолеты могут использоваться как в полностью автономном режиме, так и путем ручного управления. При этом к Alpin применимы те же рамки погодных условий, что и в случае с пилотируемыми аппаратами", - констатировал исполнительный директор TİTRA Group.

Он отметил, что эти беспилотные вертолеты на бензиновом двигателе могут подниматься на высоту до 6,4 км и в зависимости от массы груза летать на расстояние до 850 км.

Представитель TİTRA Group рассказал, что представляемая им компания

также занимается подготовкой персонала для использования вертолетов

Alpin. Курсы продолжаются от шести до 8 недель. До сегодняшнего дня для нужд ВС Турции подготовлены до 40 специалистов.

Шенер сообщил, что готовится контракт на поставку турецкой армии крупной партии вертолетов Alpin. При этом он указал, что спектр возможностей беспилотных вертолетов не ограничен грузоперевозками. "К примеру, Alpin могут быть использованы при тушении пожаров или путем размещения вооружения, в том числе ракет, в качестве ударного военного вертолета. "Благодаря системе ночного видения наша продукция может стать залогом максимальной безопасности государственной границы, пресекать нелегальную миграцию или защищать важные инфраструктурные объекты, в том числе трубопроводы", - пояснил Шенер.

Исполнительный директор TİTRA Group сообщил о разработке модификации беспилотного вертолета морского базирования. В течение ближайших шести месяцев компания планирует завершить работы в данном направлении, отметил он.

Шенер сообщил, что интерес к вертолетам Alpin проявляют в странах

Ближнего Востока, в Восточной Европе, Западной Африке и в тюркских

государствах. "Тема беспилотных вертолетов поднималась и в ходе встреч с представителями Азербайджана, где также выразили интерес к нашей продукции. Готовы продемонстрировать возможности Alpin и предоставить поле для тестирования вертолета", - добавил Шенер.

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