Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ поздравил Азербайджан
Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев поздравил Азербайджан с 28 мая - Днем независимости.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации генсека на официальной странице в соцсети Х.
"С Днем независимости, Азербайджан!", - отмечается в публикации.
Отметим, что 28 мая в Азербайджане отмечается День независимости.
Революция в России 1917 года положила конец правлению династии Романовых. В результате Российская империя распалась. Народы должны были сами решать свою судьбу.
Тем самым 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).
АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке.
Это была парламентская республика. Были приняты ее государственные атрибуты - флаг, гимн, герб. В цветах флага республики нашла отражение формула "тюркизм, исламизм и современность".
Однако Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года Азербайджан был оккупирован 11-й армией большевиков, и республика пала.
До 2022 года дата "28 мая" в Азербайджане отмечалась как День Республики.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре