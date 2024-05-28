На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля, предупреждая об угрозе обстрела.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены звучали в Кфар-Гиладе на севере Израиля", - говорится в заявлении.

Это первое оповещение о воздушной тревоге в северных районах страны за 28 мая, в предыдущий раз военные сообщали о сиренах на севере Израиля вечером 27 мая.

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