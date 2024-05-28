По случаю 28 Мая - Дня независимости в азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий по случаю Дня независимости.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

На мероприятиях с участием личного состава, общественности и представителей аппаратов военных атташе Азербайджанской Республики, аккредитованных в зарубежных странах, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн.

В рамках мероприятий с военнослужащими были проведены занятия по общественно-политической подготовке, состоялись "круглые столы" и конференции, личному составу были переданы поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и министра обороны по случаю Дня независимости.

Выступившие на мероприятиях рассказали о принятии 28 мая 1918 года Декларации независимости Азербайджана, о создании первой на всем мусульманском Востоке парламентской республики - Азербайджанской Демократической Республики. Было отмечено, что современный Азербайджан в результате успешной внутренней и внешней политики общенационального лидера укрепил государственную независимость, возрос авторитет нашей страны на международной арене. Было особо подчеркнуто, что благодаря Президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, успешно продолжающему политический курс общенационального лидера, была полностью восстановлена территориальная целостность Азербайджана, достигнуто всестороннее развитие нашей страны.

По случаю Дня независимости для личного состава были организованы книжные и фотовыставки, а также выставки изобразительного искусства, состоялись показы документальных и художественных фильмов, были посещены дома-музеи выдающихся деятелей Азербайджанской Демократической Республики, памятники и другие исторические места, могилы наших шехидов.

В рамках цикла мероприятий защитникам Отечества были доставлены письма, написанные гражданами в рамках проекта "Письмо солдату". Военнослужащие с большим интересом прочли адресованные им письма.

В воинских частях были представлены литературно-художественные композиции, подготовленные творческими коллективами Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также различные музыкальные номера на патриотическую тему.

В заключение состоялось награждение почетными грамотами группы военнослужащих, отличившихся на службе.

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