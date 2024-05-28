https://news.day.az/tourism/1663574.html Самолет Airbus вспыхнул при взлете в аэропорту Чикаго - ВИДЕО
Самолет Airbus вспыхнул при взлете в аэропорту Чикаго - ВИДЕО
В Международном аэропорту О'Хара в Чикаго у направлявшегося в Сиэтл самолета Airbus A320 во время взлета загорелся двигатель. Об этом сообщает американский телеканал ABC 7 со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре