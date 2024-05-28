Самолет Airbus вспыхнул при взлете в аэропорту Чикаго

На момент воспламенения самолет не успел оторваться от взлетно-посадочной полосы, после получения информации о неисправности его разгон был прерван. Воздушное судно было отбуксировано к воротам.

Все 148 пассажиров были эвакуированы, никто не пострадал. Им предоставили резервный борт.

Причины возгорания не называются.

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