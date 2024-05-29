Почему Франция намеренно торпедирует отношения с Азербайджаном

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Отношения между Азербайджаном и Францией остаются напряженными. Можно даже сказать, что напряжение достигло своего пика. Одной из причин ухудшения отношений являются провокационные заявления, звучащие в Париже в адрес Баку. В качестве примера можно привести, мнения, высказанные против Азербайджана в Le Point и других французских СМИ.

МИД Азербайджана отреагировал на предвзятые заявления Франции и заявил, что Баку не оставит проводимую антиазербайджанскую кампанию без ответа. В заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана отмечается, что "кампания этой страны (Франции - прим. ред.) против Азербайджана, окутанная в "демократию", является попыткой скрыть провал внешней политики Франции".

В заявлении также говорится, что всем известна деятельность Франции, стремящейся преподать миру "урок демократии" в виде международных правонарушений, неоколониальной политики, расизма, дискриминации, исламофобии, ограничения прав человека.

"Поэтому, прежде чем называть Азербайджан "диктатурой", Франции было бы полезно извлечь уроки из своей вышеуказанной деятельности. Французская сторона должна знать, что ее кампания против нашей страны, высказанные непристойные заявления и провокации не останутся без ответа", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Это не первый раз, когда Франция выдвигает столь необоснованные претензии в адрес Азербайджана. После освобождения Карабаха официальный Париж проводит агрессивную политику против Баку. С 2020 года Франция пытается оказать давление на Азербайджан под выдуманным предлогом защиты прав карабахских армян.

Французские дипломаты неоднократно пытались продвинуть резолюции против Азербайджана в Совете Безопасности ООН и Европейском парламенте. Несмотря на то, что Парижу удалось провести резолюции в Европарламенте, это ни на что не повлияло.

Также министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Азербайджан во вспышке протестного движения в Новой Каледонии. Он заявил, что Баку якобы вмешивается во внутренние дела Парижа.

Но на самом деле Новая Каледония находится не на территории Франции, а на расстоянии 17 тысяч километров от основной территории страны. Местное население не имеет ничего общего с французами ни в этническом, ни в культурном отношении.

Похоже, официальный Париж ищет поводы, чтобы обвинить Баку в неспособности достичь своих целей в регионе.

С другой стороны, Франция продолжает предпринимать шаги, направленные на срыв мирного процесса на Южном Кавказе.

Например, по последней информации, Франция продолжает активно вооружать Армению.

Французский сайт "ForcesOperations", посвященный военной тематике, пишет, что этим летом Ереван закупит у Франции 20 бронемашин "Бастион".

"На экспорт в Армению было поставлено более 20 бронетранспортеров Bastion. Это первый этап контракта, который является частью укрепления оборонного сотрудничества между Ереваном и Парижем. Вторая партия аналогичного объема должна быть отправлена этим летом", - отмечается в сообщении.

Похоже, что главными целями Франции в вооружении Армении является снижение военно-политического влияния Москвы на Ереван, и попытке использования Армении против Азербайджана, в случае необходимости. План Парижа против России и Азербайджана направлен на то, чтобы вновь усилить напряженность в регионе. Но ничего не получится.