Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности

Власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву военной помощи в размере €977 млн в 2024 году и поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

"Бельгия и Украина подписали соглашение о безопасности, оно предусматривает выделение не менее €977 млн военной помощи Украине", - сказал он. Соглашение также "включает поставку 30 бельгийских F-16 до 2028 года", - отметил глава бельгийского правительства.

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