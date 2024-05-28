В Армении заблокировано вещание Первого канала

Трансляция Первого канала в мультиплексе Армении прекращена.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитара Айрапетяна.

По его словам, данный канал "не выполнил свои обязательства по договору, накопив задолженность за два с половиной месяца".

"Трансляция российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлена до полного погашения задолженности", - сказал министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!