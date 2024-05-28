В бакинском дачном массиве отключат воду

В Баку в связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе будет ограничена подача питьевой воды в дачный массив Нардаран.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов.

Подача воды будет ограничена сегодня и завтра.

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