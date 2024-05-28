https://news.day.az/society/1663773.html В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
В Баку в связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе будет ограничена подача питьевой воды в дачный массив Нардаран.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов.
Подача воды будет ограничена сегодня и завтра.
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