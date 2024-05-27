Франция и Германия могут вскоре представить план усиления ПВО в ЕС

Франция и Германия планируют на этой неделе представить новую инициативу по усилению противовоздушной обороны Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что оборонный потенциал ЕС будет укреплен одним из двух способов. Первый подразумевает интеграцию дополнительных европейских систем ПВО в инициативу "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI). В частности, речь может идти о подключении к ESSI зенитно-ракетного комплекса SAMP-T совместной разработки Франции и Италии. При этом Париж ранее воздерживался от присоединения к этому проекту, считая более предпочтительным найти решение на уровне ЕС.

В качестве второго варианта рассматривается присоединение Франции и Германии к проекту, который предложили премьер-министры Греции и Польши Кириакос Мицотакис и Дональд Туск. Его цель - создать единую систему ПВО для всего воздушного пространства ЕС, которая будет способна защищать от ракет, самолетов и беспилотников. Инициатива получила поддержку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая подчеркнула необходимость более скоординированных усилий в сфере обороны в Европе.

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