Китай обвинил США в нарушениях прав человека и политике гегемонизма

Ситуация с правами человека в Соединенных Штатах продолжает ухудшаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе пресс-канцелярии Госсовета КНР о ситуации с правами человека в США в 2023 году.

"В Соединенных Штатах ситуация с правами человека становится все более поляризованной. Правящее меньшинство удерживает политическое, экономическое и социальное господство, а большинство простых людей все больше и больше превращаются в маргиналов, их основные права и свободы игнорируются", - говорится в документе.

Как отмечает китайская правительственная канцелярия, насилие с применением огнестрельного оружия распространяется в США повсеместно. Американское правительство, отмечается далее, злоупотребляет своими полномочиями по контролю за неприкосновенностью частной жизни граждан, подавляя свободу слова и выражение собственного мнения. ФБР развернуло систему тотального контроля, число смертей в результате жестокого обращения со стороны полиции достигло рекордно высокого уровня. Серьезные проблемы имеются в системе тюремного заключения и принудительного труда заключенных. Политики продолжают манипулировать ходом выборов, этнические меньшинства сталкиваются с систематической расовой дискриминацией. Растущее экономическое и социальное неравенство чрезвычайно осложняет жизнь бедных слоев населения. США также до сих пор не ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах ребенка.

На международной арене Соединенные Штаты, подчеркивает правительственный орган КНР, "долгое время стремились к гегемонизму, практиковали силовую политику и создавали гуманитарные кризисы". Вооруженные силы США нарушают суверенитет и права человека других стран, продолжают поставлять оружие в зоны конфликтов, что приводит к массовым жертвам среди гражданского населения, отмечается в докладе. США ввели больше санкций против других государств, чем любая другая страна в мире.

Различные проблемы с правами человека в США, резюмирует документ, "серьезно угрожают и препятствуют здоровому развитию международного движения за права человека".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!