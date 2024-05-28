ЕС продолжит укреплять партнерство с Азербайджаном

ЕС продолжит совместную работу для дальнейшего укрепления партнёрства с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посла ЕС в Азербайджане Петера Михалко в соцсети X.

"Поздравляем азербайджанский народ с Днем независимости! Передаем наши пожелания мира и процветания Азербайджану и его гражданам! Мы продолжим совместную работу для дальнейшего укрепления нашего партнерства!" - говорится в публикации.

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