В освобожденном от оккупации селе Газахского района проводятся работы по разминированию

Как уже сообщалось, в освобожденные от оккупации села Газахского района организован медиатур.

Как передает Day.Az, в рамках визита, организованного Государственной пограничной службой Азербайджана, представители СМИ ознакомились с работами по разминированию в селе Баганис Айрым Газахского района, сообщает с места события Trend.

Отметим, что в результате работ по делимитации была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территории (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджана.

Фото: Заур Мустафаев.

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