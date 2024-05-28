https://news.day.az/society/1663827.html Здания в Дохе подсвечены цветами флага Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Здания в Дохе подсвечены цветами флага Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Здания в Дохе, столице Катара, подсвечены цветами флага Азербайджана.
Как передает Day.Az, на видео и фотоматериалах видно, что ряд крупных зданий и небоскребов в городе преобразились в знаменательный для нашей страны день.
Отметим также, что по случаю Дня Независимости Азербайджана был проведен дипломатический прием.
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