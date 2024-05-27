https://news.day.az/officialchronicle/1663538.html Михаил Гуцериев поздравил Президента Ильхама Алиева
Михаил Гуцериев поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент российского Акционерного общества "Группа САФМАР" Михаил Гуцериев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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