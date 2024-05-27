Михаил Гуцериев поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент российского Акционерного общества "Группа САФМАР" Михаил Гуцериев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.