В Баку сгорел дом, один человек госпитализирован

В Сабунчинском районе Баку в одноэтажном доме произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в поселке Маштага, на улице Гейбата Гейбатова.

На место была привлечена пожарная бригада Государственной противопожарной службы.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны. Близлежащие постройки защищены от огня.

Во время происшествия один человек был госпитализирован. Проживающая по этому адресу в аренде Рафига Мусаева была доставлена в больницу из-за ухудшения состояния.

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