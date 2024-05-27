Албания не будут заключать со странами ЕС соглашения о размещении нелегалов

Албания не намерена заключать со странами Европы новые соглашения о размещении нелегальных мигрантов, аналогичные подписанному ранее между Тираной и Римом. Об этом в интервью британскому изданию Financial Times заявил глава албанского правительства Эди Рама, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это было единоразовое соглашение, на 100% единоразовое", - сказал премьер-министр, добавив, что получал соответствующие предложения от некоторых европейских правительств. "Я отказал им, поскольку мне это кажется бессмысленным. У нас особые отношения с Италией, они глубже стратегических".

Рама объяснил, что Албания согласилась на это предложение в силу того, что уже 30 лет успешно сотрудничает с Италией в борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. В конце 2023 года страны подписали соглашение об управлении миграционными потоками, согласно которому на албанской территории под юрисдикцией Италии создаются центры по работе с нелегалами. Согласно плану итальянского правительства, туда первоначально будет направлено до 3 тыс. прибывших в Италию нелегалов, обратившихся за убежищем, а в будущем этот показатель может достигнуть 36 тыс. человек в год. Их прошения будут рассматриваться итальянскими властями, пока сами просители будут находиться на территории экстерриториальных центров, а случае отказа мигрантов планируется депортировать минуя ЕС.

По словам албанского премьера, с похожим предложением к нему обращался Борис Джонсон, возглавлявший британское правительство в 2019-2022 годах. Рама заявил, что отказал ему, так как Лондон настаивал на том, чтобы в соглашении не было прописано максимальное число мигрантов, которые Албания должна будет принять. При этом две страны договорились об ускорении депортации на родину граждан Албании, которые долгое время составляли большинство нелегалов, прибывающих в Соединенное Королевство по морю через Ла-Манш.

"Эту проблему нельзя решить, перекладывая ее на чужие плечи", - подчеркнул Рама, по словам которого, она требует комплексной проработки, что плохо сочетается с популистским подходом некоторых стран Европы.

Он также отметил, что конфликт на Украине ускорил процесс расширения ЕС и включения западнобалканских стран в состав сообщества.

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