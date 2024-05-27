Все страны Евросоюза возобновили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Соответствующее заявление сделал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все страны ЕС полностью возобновили финансирование БАПОР, позднее на этой неделе Еврокомиссия переведет новый транш этой организации", - заявил он.

Он подчеркнул, что главы МИД ЕС потребовали от Израиля "перестать блокировать работу БАПОР и финансовые ресурсы палестинской администрации".

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