Президент Латвии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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