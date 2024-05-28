https://news.day.az/officialchronicle/1663751.html Президент Латвии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Латвии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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