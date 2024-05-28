Азербайджан не позволит взорвать регион

День независимости Азербайджана мы встречаем в этом году очередной победой. Завершилась делимитация и демаркация 12-километрового участка границы с Арменией. Азербайджан вернул себе территории четырех сел. Без единого выстрела, без столкновений и проволочек. Все было сделано на основе договоренности между двумя странами и в рамках международных норм. Процесс прошел на удивление быстро, без традиционных проволочек с армянской стороны, без участия внешних игроков. Мирное возвращение сел Газахского района - это большая победа нашей дипломатии и прекрасный подарок азербайджанскому народу ко Дню независимости.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Важно, что этих побед мы добиваемся в ситуации, когда в регионе и мире разворачиваются далеко не мирные процессы. Несмотря на все происходящее, мы все равно добиваемся своего. Не секрет, что за Южный Кавказ сегодня развернулась борьба, и наша страна действительно оказалась в водовороте региональных и глобальных событий. Я бы не сказал, что Азербайджан не был к этому готов. Как раз наоборот. Все говорит о том, что мы приняли "удар стихии" грамотно, в связи с чем бушующие вокруг нас шторма не откликаются так сильно на нашей стране.

Все, что происходит сегодня в мире и регионе, я бы назвал цепной реакцией. Обратите внимание - одни и те же сценарии дестабилизации. Мы с вами сегодня являемся свидетелями нового передела мира. Мир начал меняться. Меняются полюса, расстановка сил, геополитические приоритеты, какие-то из главных игроков уходят на второй план, на их место встают другие страны, увидеть которых в первых рядах никто не ожидал. Азербайджан тоже сменил свой статус, перейдя после войны 2020 года в категорию стран средней силы. Сегодня мы выстраиваем собственную стратегию и тактику уже в более широком понимании - выходим за пределы своего региона.

Те, кто наблюдают за нами и кому не нравится то, как защищает свои интересы Азербайджан, должны понять, что Баку поставил цель стать равноправным членом международного сообщества. Все действия, предпринимаемые Азербайджаном, направлены на повышение его субъектности. Конечно, мы всегда были субъектны, но определенные обстоятельства и процессы мешали нам стать более свободными в своих действиях и начать влиять на мировую повестку.

Сегодня многое изменилось. Мы показали всему миру, что наша страна независима не на словах, а на деле. Мы не самая большая и не самая богатая страна, но мы не позволяем никому смотреть на нас свысока и разговаривать с нами с позиции силы. В нашей политике, в нашей стратегии и тактике нет никаких других мотивов. Азербайджан не стремится кого-то подчинить, над кем-то доминировать, диктовать кому-то условия. Мы являемся лидерами в своем регионе, локомотивом, который двигает его развитие. Наше лидерство ничем не грозит соседям. Наоборот, мы готовы делиться с ними опытом и возможностями. Мы тянемся к свету, к миру, мы движемся вперед. Однако находятся те, кто пытается увидеть за всеми этими благими целями и действиями некий злой умысел. Находясь за десятки тысяч километров от Южного Кавказа, они выдвигают немыслимые обвинения в адрес Баку. Сами имея тяжелейшие проблемы, эти страны пытаются искать соринку в глазу Азербайджана и валить с больной головы на здоровую.

У ситуации в Новой Каледонии много аспектов. Но могу с полной ответственностью заявить, что Азербайджан не имеет никакого отношения к происходящему там. Проблемы создали не мы, а сами французские власти. Политика Франции по отношению к коренным жителям так называемых заморских территорий никогда не была адекватной. Движению за независимость Новой Каледонии уже полвека. А поводом для нынешних протестов послужили незаконные изменения в конституцию.

Франции сегодня преподан наглядный урок. Когда мы объясняли Парижу, что Карабах - это наша суверенная, международно признанная территория, что мы боремся с сепаратизмом, а не против "свободы", во Франции нас не хотели слушать. Вместо этого они делали неподобающие заявления, принимали неподобающие резолюции. Сегодня им пришлось почувствовать, прошу прощения, на своей шкуре, что это такое.

Причем же здесь Азербайджан? Да, Баку поддерживал в Инициативной группе, созданной в рамках Движения неприсоединения, борьбу коренных жителей этой заморской территории Франции за свои права. Поддерживал и поддерживает, так как неоколониализм совершенно неприемлемое и постыдное явление в 21-м веке. Но помимо моральной поддержки с нашей стороны нет больше ничего. В отличие от того, как грубо и в практической плоскости вмешивалась Франция в наши внутренние дела и как активно помогает Армении. Азербайджан же не вмешивается в дела других стран, он продвигает всемирную борьбу с неоколониализмом.

Мы не скрываем, что инициировали эту борьбу в рамках Движения неприсоединения. Президент Ильхам Алиев неоднократно касался этого вопроса и заверял, что наша страна будет вести борьбу с неоколониальными тенденциями. Это не является вмешательством во внутренние дела Франции и разжиганием сепаратизма на ее территориях. Прежде чем бросать нам в лицо невероятные обвинения, Франции лучше задуматься о собственной политике в отношении бывших колоний и так называемых заморских территорий, по сути остающихся колониями. Французам нужно задуматься о своих деяниях и перестать искать виноватых на стороне. Нынешнее руководство Франции проводит неадекватную политику, не приносящую пользы ни государству, ни народу.

Многих не устраивает повысившийся статус Азербайджана. Не устраивает, что Баку проводит самостоятельную политику, не дрожит перед авторитетами и желает говорить с державами на равных. А почему нет? Наша страна это заслужила. Мы показали всему миру умение встать на ноги после тяжелейших событий начала 90-х, мы не сломались, а, наоборот, усилились, чтобы снова воевать и победить. Сегодня мы снова показываем пример всему миру, быстро и своими силами справляясь с последствиями армянской оккупации. Все это дается нам вовсе не так легко, как может кому-то показаться. И не Франции нас учить. И, кстати, касается это не только Франции.

Азербайджан всегда готов к налаживанию отношений и устранению всех недопониманий и проблем. Возьмем, например, отношения с Ираном. Как показали недавние переговоры между президентами наших стран, кризис миновал, чему, думаю, были рады обе стороны. К сожалению, иранский лидер трагически погиб, но мы надеемся, что новое руководство ИРИ сохранит наметившиеся тенденции. Той напряженности, которая наблюдалась два-три года назад, никогда не бывало между нашими странами. Надо отдать должное Азербайджану, проявившему огромное терпение и выдержку. Он показал соседям, что нужно не размахивать кулаками, а разговаривать. Президент Ильхам Алиев, как всегда, показал всему миру мастер-класс. Разговаривать договариваться Баку умеет.

Восточная дипломатия имеет свои традиции и глубокие корни. Вместе с тем, она не является чем-то застывшим, она способна подстраиваться под ситуации, корректироваться в зависимости от требований момента. Мир меняется и преподносит немало сюрпризов. Западная же дипломатия продолжает действовать по старым матрицам.

Некоторые на Западе пока не смирились с мыслью, что условия в регионе диктует его лидер - Азербайджан, что он является ключевым игроком на Южном Кавказе и способен влиять на все процессы. Без Азербайджана ничего в нашем регионе решаться не может. И надо сказать, что такая ситуация только на пользу региону, потому что наша страна является стабилизирующим, а не дестабилизирующим фактором. В отличие от некоторых своих соседей и внерегиональных сил, желающих общаться с регионом по принципу "разделяй и властвуй".

Так что быть другом Азербайджана - это линия, которая должна быть среди приоритетов нового руководства Ирана. Но не будем забегать вперед.

Азербайджан заинтересован в стабильности региона. Мы нейтрализуем все те негативные процессы, которые могут помешать в достижении этой цели. Именно этим наша страна занимается сегодня. Мы вносим огромный вклад в построение стабильного и мирного Южного Кавказа. Азербайджан - стабилизатор региона. Мы против войн и конфликтов, мы за сотрудничество, взаимодействие и совместное решение проблем. Страны Южного Кавказа обладают всеми возможностями для того, чтобы решать возникающие проблемы без постороннего вмешательства.

И в Грузии, и в Армении мы можем наблюдать сегодня, как внешние игроки пытаются смешать карты региону, посеять хаос, разжечь костер нового конфликта. Выражаясь образно, регион пытаются заминировать, и Азербайджан выступает тут как опытный сапер. Наша страна делает все, чтобы не дать этой мине взорваться. Мы прекрасно осознаем, что будет, если пойдем по тому сценарию, который для нас где-то написали. Могу ошибиться, но мне почему-то кажется, что понимать это начинают также в Армении и Грузии.

Лейла Таривердиева