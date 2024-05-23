Кризисная ситуация в азербайджано-иранских отношениях осталась в прошлом - Азер Гараев

Кризисная ситуация в азербайджано-иранских отношениях, можно сказать, осталась в прошлом.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

A.Гараев отметил, что также в ближайшее время планируется открытие посольства Азербайджана в Иране. "Это тоже один из важных факторов восстановления и развития двусторонних отношений. Совершивший нападение на наше посольство был наказан, и, как заявило азербайджанское государство, в случае обеспечения безопасности нашего посольства предполагается возобновление его деятельности. Азербайджанское государство проводит политику равноправных, добрых отношений со всеми своими соседями, в том числе с Ираном. Развитие связей всегда было приоритетом азербайджанского государства", - сказал политолог.

A.Гараев добавил, что гибель Президента Ирана Ибрахима Раиси в результате несчастного случая опечалила азербайджанскую общественность.

"Президент Азербайджана был одним из первых глав государств, отреагировавших на произошедшее трагическое событие. Президент Ильхам Алиев посетил посольство Ирана в стране и выразил соболезнования в связи с гибелью Президента Раиси и других лиц в результате крушения вертолета", - сказал он.

Политолог также отметил важность обеспечения выполнения договоренностей, достигнутых на встрече президентов. "В частности, предусмотренная к строительству дорога Агбенд станет основным транспортно-транзитным путем, соединяющим регионы. Оттуда будут осуществляться перевозки грузов в Турцию и через Иран в направлении Персидского залива. В предстоящий период также планируется построить железную дорогу. Реализация инфраструктурных проектов является одним из важных условий дальнейшего расширения экономических связей между нашими странами. Достигнутые договоренности дают основание говорить о том, что Азербайджан и в предстоящий период будет проводить политику в направлении развития двусторонних связей с Ираном", - сказал А.Гараев.

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