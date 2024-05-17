Что натворила Франция и как она хочет это скрыть

Автор: Лейла Таривердиева

Кто бы мог подумать, что настанет день, когда Азербайджан обвинят во вмешательстве во внутренние дела Франции. Французские чиновники даже не представляют, какой комплимент делают нашей стране такими обвинениями. Если послушать министра внутренних дел и заморских территорий Жеральда Дарманена, у Баку длинные руки, настолько длинные, что дотянулись аж до Новой Каледонии.

В интервью телеканалу France-2 этот господин высказал достаточно абсурдное мнение, что к протестам на этой заморской территории имеет отношение Азербайджан, с которым "заключили сделку сторонники независимости Каледонии". Под "сделкой" он подразумевает Меморандум о сотрудничестве, подписанный 18 апреля в Баку между Милли Меджлисом Азербайджана и Конгрессом Новой Каледонии.

В документе указано, что ММ учитывает право народа Новой Каледонии на самоопределение и будет информировать международное сообщество по этому вопросу. Понятно, что истерика Парижа связано именно с этой фразой. Кому-то даже кажется, что это, дескать, месть за поддержку французской стороной "самоопределения армян". Но, пардон, мадам и мсье, это две большие разницы. Понятие самоопределения народов имеет прямое отношение к коренному населению Новой Каледонии - канакам и не имеет никакого отношения к армянам, переселенным после российских завоеваний на территории Азербайджана. Право на самоопределение было введено в международное законодательство касательно бывших колоний и населявших их народов, и уж Франции как державе-колонизатору оно резать слух не должно.

В МИД Азербайджана прокомментировали слова Дерманена, назвали их оскорбительными и, со своей стороны, призвали Париж прекратить клеветническую кампанию против нашей страны. Внешнеполитическое ведомство посоветовало министру внутренних дел Франции вспомнить историю своей собственной страны и совершенные ею преступления против человечности, а также разобраться в причинах недовольства коренных жителей Каледонии, вместо того, чтобы бросаться обвинениями.

Движение за независимость Новой Каледонии придумал не Азербайджан, оно существует более полувека. И если будучи частью Франции канаки все еще требуют независимости, значит, Париж так и не смог наладить отношений с колонизированным народом. В 1931 году Франция демонстрировала канаков в клетке на Международной колониальной выставке, а сегодня она пытается навязать им неприемлемое избирательное законодательство.

Причиной нынешних протестов стало недовольство канаков французским конституционным законопроектом о расширении избирательного корпуса на местных выборах. В ночь на 15 мая парламент Франции принял конституционную поправку, которую сторонники независимости расценили как служащую интересам "лоялистов" - в основном белых поселенцев. Коренной народ и без того уже не составляет большинства - чуть более 40 процентов согласно переписи пятилетней давности. Заселение островов пришельцами началось сразу после французской колонизации. После Второй мировой войны этот процесс ускорился в связи со строительством американских баз и притоком переселенцев из Европы и Азии. Кроме того, в связи с непредвиденным ростом численности канаков в Париже забеспокоились и начали принимать меры, поощряя переселение в Каледонию. Как показывает последняя перепись населения, цель была достигнута.

Согласно Нумейскому соглашению от 1998 года, расширившему автономию заморской территории с особым статусом, правом голоса обладали только граждане и их дети, внесенные в списки избирателей на момент заключения этого документа. Так было до 15 мая 2023 года. Теперь же право голоса получили все, кто проживает на архипелаге более десяти лет. Это было объяснено необходимостью "большей интеграции во французскую политическую систему". На самом же деле французские власти напугали три референдума о независимости и усилившиеся в последнее время протестные настроения. Франция не намерена отпускать Каледонию и прочие заморские территории и перестать считаться "индо-тихоокеанской державой". На островах архипелага располагаются военные базы, это перспективный регион, значение которого в ближайшее десятилетие, по прогнозам экспертов, будет только расти. Поэтому Париж принял меры к тому, чтобы обнулить любые попытки канаков получить большинство. У канаков же свой взгляд на ситуацию.

Власти проявили к протестующим гражданам чрезмерную жестокость. Видимо, с целью скрыть уже случившееся и предотвратить утечку информации о том, что еще будет сотворено армией против населения, правительство начало блокировать соцсети, и в Каледонии опасаются, что так может быть закрыт и Интернет. Однако о произошедшем уже было заявлено в ООН. Представитель Новой Каледонии в Организации, который в настоящее время участвует в ежегодном региональном мероприятии Специального комитета ООН по деколонизации, проинформировал страны-члены ООН о массовых убийствах, совершенных в его стране правительством Франции. Он отметил, что среди убитых есть молодые люди.

Тем временем в Париже катят бочку на Баку, обвиняя азербайджанскую сторону в разжигании сепаратизма на заморских территориях и пытаясь таким способом отвлечь внимание от собственных деяний. "Руку" Азербайджана видят также в антифранцузских настроениях в Западной Африке, которую Франция продолжает по умолчанию считать своей колонией. Но никакой вины Азербайджана в том, что народы бывших колоний хотят избавиться от французского влияния, нет. В росте антифранцузских настроений виновата сама Франция и ее политика. В Париже никак не хотят признать, что их бывшие колонии населены людьми, а не рабами, которых можно эксплуатировать на рудниках и показывать в клетках на какой-то выставке. Если бы это было не так, стали бы коренные жители Каледонии отказываться от французского гражданства? Давайте просто обратимся к логике. Люди из многих других регионов мира готовы на все ради бордовой книжечки с гербом Франции. А канаки вдруг берут и отказываются от французского паспорта? Это не может быть просто капризом и просто результатом некой "сделки" с Баку. Это результат системной неоколониальной политики Пароижа.

Французам режет слух название "Бакинская инициативная группа". Почему Баку оказался в центре движения за борьбу с неоколониализмом, не секрет. Председательствуя в Движении неприсоединения, Азербайджан начал вникать в проблемы стран так называемого третьего мира. Благодаря ему страны-члены ДН почувствовали себя членами международного сообщества, а международное сообщество стало обращать внимание на их проблемы. Почувствовав внимание, интерес и реальную силу в Азербайджане, члены Движения выбрали его неформальным лидером, несмотря на то, что он уже не председательствует в ДН.

Бакинская инициативная группа против французского неоколониализма образовалась тоже под сенью этой организации. Она была создана в июле прошлого года в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения. Почему такая "честь" была оказана именно Франции? Потому что это единственная держава из бывших колонизаторов, которая продолжает прежнюю политику, замахнувшись даже на Южный Кавказ. И никто не может запретить нам об этом говорить. Если "цивилизованному миру" удобно молчать о геноциде алжирцев, о крайней нищете стран Сахеля, откуда вывозится золото и уран, если демографический "геноцид" в Новой Каледонии считается внутренним делом Франции, есть те, кому не все равно. И это не только Азербайджан. Это десятки стран, на которых "цивилизованный мир" поставил крест. А то, что они решили объединить усилия на азербайджанской площадке, связано с лидерством Азербайджана в Движении неприсоединения. Париж не может изменить этих реалий, они уже существуют.

Гневные заявления из Франции связаны с не лучшими отношениями, сложившимися в последние годы между Азербайджаном и Францией. Париж очень тяжело пережил восстановление нашей страной своей территориальной целостности и в бешенстве от нежелания Баку плясать под французскую дудку. Эта "война" была начата не Азербайджаном. Азербайджанская сторона как раз долго терпела, ожидая, когда защитники армянского сепаратизма утихомирятся. Но те не утихомирились. Когда Франция потащила армянскую тему в международные организации, Баку не мог дальше молчать.

Обвинения во вмешательстве Баку во внутренние дела Франции просто удивляют. Кто бы говорил! Франция, ее Сенат и Национальное собрание, ее МИД, ее президент который год открыто и жестко вмешиваются во внутренние дела Азербайджана, принимают немыслимые резолюции, делают немыслимые заявления. И считают, что имеют на это полное право. Задолго до создания Бакинской группы, в парламенте Франции была принята бумажка о "праве на самоопределение" армян Карабах. Франция рвет тельняшку за армянских сепаратистов, при том, что на ее собственных заморских территориях творятся несправедливости. Французские чиновники неоднократно устраивали открытые провокации на границе и в международных организациях, выступали с претензиями к суверенному государству Азербайджан, на которые не имели никакого права. Пользуясь своим членством в СБ ООН, своим статусом европейской державы и ведущего государства Евросоюза, Франция пыталась растоптать международное право.

И сегодня господин министра внутренних дел и заморских территорий Жеральд Дарманен считает возможным в чем-то обвинять Баку? Это бесперспективно.