Бакинская инициативная группа и 14 действующих в колониях Франции движений за независимость выступили с заявлением в поддержку Новой Каледонии

Бакинская инициативная группа и 14 политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях - Канакской Новой Каледонии, Маохи Нуи (Французской Полинезии), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике - выступили с совместным заявлением.

Как сообщает в четверг Day.Az, в заявлении осуждается принудительное применение правительством Франции незаконных изменений в пользу расширения электората в Новой Каледонии, а также выражается полная поддержка канакскому народу в его справедливой борьбе за независимость.

В документе подчеркивается, что французское правительство несет ответственность за то, что Новая Каледония сегодня полыхает, в том числе за арест около 150 человек и убийство трех лиц за последние дни.

"Целенаправленное стремление французского государства, позиционирующего себя в качестве "страны прав человека" и в то же время попирающего право канакского народа на самоопределение, расширить электорат с целью оставить канакский народ в меньшинстве на собственной земле, приводит к усугублению сложившейся ситуации", - подчеркивается в заявлении.

В то же время подписанты призывают Францию положить конец своей колониальной политике и позволить канакскому народу самостоятельно решать свою судьбу, а международную общественность - не закрывать глаза на эту отвратительную колониальную практику, превратившую канакский народ в меньшинство.

Присоединившиеся к заявлению потребовали созвать Совет Безопасности ООН и осудить нарушение Францией международного права.

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