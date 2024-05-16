Беспорядки в Новой Каледонии доказывают провал французской неоколониальной политики.

Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной французским изданием La Gazette Du Caucase.

Авторы материала отмечают, что народы Африки и Азии, страдающие от французского неоколониализма, сегодня нашли значительную поддержку в Азербайджане.

"Тогдашний председатель Движения неприсоединения Азербайджан в июле 2023 года создал Бакинскую инициативную группу, целью которой является полная ликвидация колониализма. Эта группа призвана поддерживать народы, требующие автономии или независимости от страны-сюзерена, и добиваться включения их в список ООН стран, подлежащих деколонизации. В этот список уже входят Французская Полинезия и Новая Каледония. Франция, обладающая наибольшей площадью территорий за пределами метрополии, естественно, находится в центре этого процесса", - подчеркивается в статье.

Более того, авторы упоминают, что во Франции крайне недовольны сближением народов своих бывших колоний с Баку, забывая при этом, что Франция активно поддерживала армянских сепаратистов Карабаха, что противоречит четырем резолюциям ООН, подписанным самой Францией.

"Когда левая рука не знает, что творит правая... Эта поддержка сегодня не имеет никакого значения на фоне соглашений между Баку и Ереваном, которые заключаются без участия Франции.

Именно контроль над энергетическими ресурсами дал власть Европе. Сегодня ресурсы, необходимые для новых отраслей промышленности, находятся за пределами Запада: в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии. Народы этих регионов, колонизированные Западом, находятся в процессе освобождения. Западу, ностальгирующему по своему прошлому величию, это может не нравиться, но новый мир уже возникает. Люди этого нового мира больше не мирятся с тем, чтобы их рассматривали как вассалов загнивающего Запада. Не осознавая этого, Запад ускоряет свое падение, потому что вместо того, чтобы делать эти народы союзниками и партнерами, с которыми обращаются на равных, он создает себе противников в экономической, культурной и военной войне, которую не может выиграть и которая в конечном итоге разрушит его изнутри через дискриминационную, а иногда даже геноцидную политику. Франция отстает от истории - печальная судьба для страны", - отмечается в заключении.

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