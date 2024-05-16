В Баку ответили на претензии французского министра

Азербайджан полностью отвергает очередные необоснованные претензии, высказанные министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном в интервью телеканалу "France-2" 16 мая 2024 года относительно предполагаемых отношений между Азербайджаном и лидерами независимости Новой Каледонии.

Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в сообщении, распространенном МИД Азербайджана.

"Прежде всего, мы в очередной раз решительно осуждаем оскорбительные высказывания французской стороны в отношении Азербайджана и требуем прекратить клеветническую кампанию против Азербайджана с неприемлемыми обвинениями в массовом убийстве армян.

Министру внутренних дел Франции было бы уместнее вспомнить долгую историю совершения его страной преступлений против человечности в отношении коренных народов и жестоких убийств миллионов невинных людей в рамках своей колониальной политики", - говорится в сообщении ведомства.

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