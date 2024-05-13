Что дал Баку и Еревану отказ от посредников

Мы живем в очень интересное время. Что ни день, то какое-нибудь чудо. Чудеса начали происходить с осени 2020 года и продолжаются по сей день. 10-11 мая на территории, подчеркну, тюркского государства и безо всяких посредников состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Творцом этих чудес является политика и дипломатия Баку. Все эти достижения - результат пройденного нами нелегкого пути. Сегодня уже всем понятно, что страны региона должны решать свои проблемы сами. Если какой-то процесс не дает результатов, он должен быть прерван. Было трудно, но мы все это прошли и своего добились.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Надо двигаться вперед, договариваться так долго, сколько потребуется. Я высоко оцениваю встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы. Несмотря на скупые официальные сообщения о ее результатах, уверен, что сторонам удалось продвинуться вперед. Особая благодарность за инициативу казахской стороне. Азербайджан с самого начала переговорного процесса добивался диалога с Арменией без посредников. Посредники в не меньшей степени, чем Армении, виновны в том, что оккупация затянулась на многие годы. Они сделали все, чтобы конфликт затянулся и чтобы мирный процесс не дал результатов. За годы переговоров не было возвращено ни сантиметра территорий, несмотря на наличие 4 резолюций Совбеза ООН, ни один из миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев не вернулся к своему очагу. Поэтому Азербайджан поставил цель в конечном итоге выйти на двусторонние переговоры с Арменией. И ему это удалось.

Казахстан очень мудро поступил, сразу заявив о том, что не является посредником в переговорах, а лишь предоставляет площадку. Мы все надеемся, что в конечном итоге мир будет подписан, и произойдет это в ближайшей перспективе. Уже согласованы основные принципы и, что очень важно, Армения безоговорочно признала территориальную целостность Азербайджана.

В отличие от Азербайджана Армения всегда хотела, чтобы между ней и нами кто-то стоял, чтобы кто-то выступал гарантом ее интересов. Отсюда постоянные перемещения переговорного процесса с одной площадки на другую, постоянная неопределенность, постоянные поиски Ереваном спины, за которой можно спрятаться. Не могу удержаться от цитаты из выступления Президента Ильхама Алиева на недавней его встрече с шушинцами: "28-летняя деятельность Минской группы была направлена против азербайджанского народа. Их лживые обещания и бездействие были не случайными. Они не хотели решать этот вопрос. Они обещали эти земли армянам. Как в советское время проармянски настроенный Горбачев, а затем и Ельцин обещали эти земли армянам, так же и Франция с Америкой давали им такие обещания. И сегодня посмотрите, кто, как говорится, играет главную роль среди тех, кто ополчился против нас - Франция и Америка. Надо открыто сказать, что больше всех Франция. И они должны знать, что ни один вопрос в этом регионе не будет решен вопреки нашей воле".

Вот так вот. Четко и ясно. Думаю, сегодня уже всем видны позитивные результаты отказа от посредников. В декабре Азербайджан и Армения договорились об обмене задержанными военнослужащими. Напомню также, что Ереван отозвал свою кандидатуру на проведение саммита СОР29 в пользу Баку. А в апреле была достигнута договоренность о начале делимитации и демаркации на участке государственной границы. Процесс идет непросто, сопровождаясь бурной реакцией реваншистских кругов Армении, но все равно продвигается вперед. Уже установлены несколько десятков пограничных столбов. Надо сказать, что Ереван демонстрирует похвальное упорство в реализации этих договоренностей.

Чем обусловлена такая нехарактерная для Армении верность своему слову? Да, за армянской стороной верность слову и подписи не часто наблюдается. Но в Ереване, на мой взгляд, в конце концов, поняли, что нужно двигаться в региональных отношениях дальше, чтобы сохранить свою страну.

В армянском обществе считают себя униженными и уверены, что Азербайджан как победитель действует с позиции силы и к чему-то принуждает Армению. В принципе, в мире так и принято - условия диктует победившая сторона. Но давайте посмотрим, как действует Баку. Он не только давит, но и одновременно предлагает и хорошие возможности для поверженного противника. В мире практически не было случаев, когда бы победившая в войне сторона предлагала проигравшей мир и хорошие возможности. Если такое и бывало, то очень редко. Я лично не знаю случаев, когда бы победитель протягивал руку мира проигравшему и предлагал жить дружно, да еще после тридцатилетней разрушительной оккупации и этнических чисток. Армения должна понять: Азербайджан протягивает ей руку не потому, что боится ее, или ее покровителей.

Конфликт принес региону много бед, погубил много жизней. Мы до сих пор продолжаем находить останки азербайджанцев, убитых в Первую карабахскую войну на поле боя или во время этнических чисток. Азербайджан понес очень много потерь, и потому он хочет, чтобы подобное больше не повторилось. Ни Азербайджан, ни Армения никуда не денутся из этого региона. Мы будем оставаться соседями всегда, и для того, чтобы не проливалась кровь, нужно искать точки соприкосновения. Средства, что тратятся на вооружение, можно было бы потратить на повышение благосостояния наших стран. Мы всегда это осознавали. Мне кажется, сейчас постепенно начинает эти истины осознавать и Армения. Она начинает пробуждаться от страшного сна под названием "миацум".

Теоретически армянская делегация может прибыть в Баку для участия в саммите СОР29. Не скажу, что мы ждем, раскрыв объятия, но мы готовы с уважением принять и армянских гостей. У азербайджанцев и армян есть немалая позитивная история совместного проживания и взаимоотношений. Тут не придется ничего изобретать. Есть готовый механизм, опыт и практика прежних времен. Никто также не отменял торговую и экономическую дипломатию. Почему бы не создать в перспективе Кавказский дом? Почему нужно обязательно воевать и проливать кровь? Можно ведь устанавливать отношения без потерь.

Участие Армении в СОР29 было бы очень хорошим вкладом в мирную повестку. И сегодня такая возможность уже не выглядит фантастической. Я очень рад, что Армения начала ощущать свою субъектность, Никол Пашинян все чаще заявляет о необходимости двигаться вперед без опекунов, чтобы больше не превращаться в чей-то форпост. Это достаточно ясный меседж бывшим и новым покровителям Армении, которые пытаются сбить ее с толку и поставить на рельсы эскалации. Не сомневаюсь, что большая часть армянской общественности, если и не вслух, то в душе приветствует эти изменения.

Последние акции протеста в Армении, на мой взгляд, вовсе не отражают позиции всего армянского общества. Оппозиция в лице реваншистов и карабахского клана уже не имеет того влияния, что в прежние времена. И то, что во главу протестов был поставлен представитель церкви, тому лучшее доказательство. Привлечение церкви это последний шанс оппозиции. Оппозиция ничего не смогла сделать с Пашиняном даже после поражения в войне. Напомню, что, несмотря на все ее усилия, народ снова проголосовал за "предателя". Отмечу, что на военное поражение Армении армянам следует взглянуть с другой стороны. Они напрасно считают проигрыш в 44-дневной войне своим поражением. До войны 2020 года Армения считалась оккупантом, пусть даже в мире старались ее открыто так не называть. Все понимали, что Армения оккупировала территории Азербайджана, хотя и не желали открыто этого признавать. Поэтому никаких перспектив у страны-оккупанта не было - ни экономических, ни интеграционных. Соседи должны сказать нам спасибо за то, что мы лишили Армению позорного статуса оккупанта. После войны 2020 года для нее, наконец, открылись перспективы. Освободив свои земли, Азербайджан дал ей возможность стать полноправным членом международного сообщества. То, что Армения, наконец, осознала приоритетность принципа территориальной целостности и стала его ярой сторонницей, это большой шаг вперед.

Обратите внимание, что в последнее время Пашинян и его команда делают очень смелые заявления, несмотря на угрозы со стороны оппозиции. Они понимают, что для того, чтобы Армения могла существовать и развиваться, необходимо иметь хорошие отношения с соседями. Нельзя протягивать соседу пряник окровавленными руками, нельзя пытаться разжечь новый костер, в котором может сгореть весь регион. Все это не устраивает реваншистов. Они отказываются принимать происходящие в политике Еревана изменения. Но общественного заказа на протест больше нет. А церковь выведена на первый план от безысходности. Церковь это последняя соломинка для реваншистов. Однако и церкви не удалось массово поднять народ. Продемонстрировать миру, что армянское общество не согласно с ходом процессов в регионе и с политикой Никола Пашиняна, не удалось. Хотя все, что происходит в последние недели в Армении можно назвать черновиком будущей эскалации, которую пишет армянская оппозиция, будем надеяться, что эта история никогда не будет переписана набело.

Армения хоть и является светским государством, ААЦ традиционно имеет в армянском обществе большое влияние. Пора эту ситуацию менять - церковь не должна вмешиваться в политику и сбивать людей с толку. Политическая активность представителей церкви вовсе не поднимает авторитет ААЦ, а, наоборот, бьет по нему. ААЦ хвастается тем, что является чуть ли не основоположницей христианства. Вот пусть и вспомнит о десяти заповедях. Церковь должна быть на стороне мира, а не эскалации.

Реваншисты во главе с карабахским кланом, представители которого участвовали в оккупации азербайджанских территорий, обвиняют Азербайджан в том, что по результатам делимитации и демаркации какая-то часть армян в приграничных селах потеряет свои дома и земельные наделы. Но не Азербайджан в этом виноват, а те, кто оккупировал его земли, а также сами сельчане, построившие дома в зоне оккупации и пользовавшиеся дарами чужой земли. Их убедили, что это навсегда, что они больше никогда не увидят поблизости азербайджанцев и азербайджанский флаг. Они планировали жить на этой земле вечно. Но жизнь показала, как обстоит дело на самом деле. Пусть радуются, что процесс продвигается мирным, а не военным путем.

Не виноват в бедах армян и Никол Пашинян. То, что с армянами произошло, это вина лидеров, которых они сами себе выбирали. Нездоровая идеологическая среда, иллюзорное прошлое и мечты об Армении "от моря до моря" завели армянское общество в тупик. До Пашиняна никто не решался об этом открыто говорить. Хотя нет, Левон Тер-Петросян в 1997 году первым заявил о неправильной позиции Еревана в переговорах, за что он и поплатился властью. В СМИ была опубликована его статья, в которой он предупреждал о возможных катастрофических последствиях для Армении и Карабаха их излишней несговорчивости на переговорах по урегулированию конфликта. Так и вышло. Сегодня Пашинян пытается перевести армянское общество в правильное русло. И то, что мы перешли на билатеральные отношения, большой плюс.

Мирный процесс это правильный процесс. Конечно же, он не может обойтись без трудностей. Но главное, о чем должны думать сегодня армяне - это то, что их внуки и правнуки не будут погибать на войне, им не придется умирать на чужой земле неизвестно за что.

Лейла Таривердиева