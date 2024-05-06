Встреча в Алматы - игра на результат

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан и Армения дали согласие провести встречу на уровне глав МИД в Алматы. Казахстан неожиданно для многих выступил с инициативой об организации такой встречи на своей территории. И подошел к этому очень серьезно. Прежде, чем заявить о намерениях, была проведена дипломатическая "разведка боем". Президент Токаев лично посетил Армению и после встречи с Пашиняном объявил об инициативе Астаны. Уже тогда было понятно, что согласие Еревана получено. Иначе предложение не было бы озвучено. Касым-Жомарт Токаев - серьезный политик и серьезный региональный игрок, который не разбрасывается ничего не значащими словами.

На пресс-конференции с Токаевым Пашинян никак не отреагировал на инициативу. Потянув немного время для демонстрации своей весомости, армянская сторона объявила, что предложение принято. Азербайджан так и так был согласен, ждали только официального согласия Еревана. Для Баку идея Токаева не стала сюрпризом.

Казахстан, несомненно, практически заинтересован в стабильности на маршруте Среднего коридора. Он, конечно же, заинтересован в повышении своего веса как политического и экономического игрока в новом мировом порядке. И лучшего пункта в послужном списке, чем достижение мира между Азербайджаном и Арменией на казахстанской площадке, представить невозможно. Когда-то считалось, что переговоры между Баку и Ереваном безнадежны, а после 44-дневной войны карабахский конфликт стал единственным, достижение окончательного мира в котором реально. И многие акторы пожелали записать такой успех себе в актив. Однако личная заинтересованность самозваных посредников и их неспособность сохранять равноудаленность заставили Баку отказаться от их услуг. Азербайджан всегда выступал за разговор с соседями без посредников. Конфликт завершен, территориальная целостность сторонами признана и осталось только документально оформить мир. Для чего нужны посредники? Чтобы нашептывать что-то на ухо Еревану? После того, как посредники были выведены азербайджанской стороной из игры, у Еревана появилась возможность подумать о ситуации самостоятельно. И сразу начали происходить чудеса. В декабре, как известно, на двусторонней основе были достигнуты важные договоренности по обмену задержанными и по кандидату на проведение СОР29. Вмешайся в процесс лично заинтересованная третья сторона, договориться не удалось бы. Так же на двусторонней основе два соседа договорились об освобождении четырех азербайджанских сел и начале процесса делимитации и демаркации. Три года, целых три года вопрос границы оставался в подвешенном состоянии, потому что армянскую сторону сопровождала шумная группа поддержки, всякий раз встревавшая и советовавшая Еревану "лошадью ходи, лошадью".

Предложение Токаева, конечно же, не вызвало восторга у армянской оппозиции и экспертных кругов Армении. Казахстан - тюркская страна, и его подключение к процессу некоторые расценивают как перехват инициативы тюркским миром. Кроме того, соседи привыкли, что все, кто когда-либо впрягался в посредничество между Ереваном и Баку, занимали сторону Армении, и им трудно представить, что Казахстан, являясь очень близкой во всех отношениях Азербайджану страной, будет сохранять нейтралитет. Кому-то даже видится "рука Анкары". Но это все детские страхи, когда просыпаешься ночью и видишь в очертаниях стула чудовищ.

Между тем, Казахстан уже не первый раз берет на себя миротворческую функцию в примирении двух южнокавказских стран. Президент Токаев, получив официальные согласия на встречу из Баку и Еревана, приветствовал это решение и назвал символичным, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ. За два дня до поездки в Ереван казахстанский лидер заявил в интервью армянским журналистам, что установление прочного и долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией отвечает интересам Казахстана.

Однако символизм инициативы Астаны не ограничивается лишь Алма-Атинской декларацией. Еще до ее подписания Казахстан уже делал попытку посредничать в разгорающемся карабахском конфликте.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков:

"Действительно, есть некоторый символизм в том, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдет в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана Алма-Атинская декларация. Кстати, я участвовал в том саммите в составе азербайджанской делегации.

О своей инициативе Президент Казахстана сообщил в ходе визита в Ереван. Но родилась она не там. Визиту в Ереван предшествовал визит в Баку. Думаю, первоначально такая возможность была обсуждена с Президентом Ильхамом Алиевым.

Хочу напомнить, что казахстанская сторона в начале 90-х, когда распадался СССР, уже участвовала в попытке локализации и урегулирования карабахского конфликта. Это была инициатива Бориса Ельцина и Нурсултана Назарбаева. Они приехали в Баку и Ереван, побывали в Карабахе, по итогам было подписано Железноводское коммюнике. На подписании этого документа я тоже присутствовал в качестве консультанта азербайджанской делегации. В условиях несостоятельности союзных властей была предпринята попытка перехватить повестку урегулирования конфликтов, волна которых поднялась на пространстве распадающейся державы. Вот Ельцин с Назарбаевым и решили договариваться о нормализации на уровне субъектов.

К сожалению, в окружении новоизбранного президента РСФСР Ельцина имело место армянское засилье. Кроме того, в то время, как и сейчас, работали стереотипы, согласно которым у Армении якобы была демократическая власть во главе с Левоном Тер-Петросяном, Аяз Муталлибов же рассматривался в ином свете.

Два месяца попытки найти решение проблемы контролировали представители и депутаты Казахстана и России. Оборвалась эта российско-казахская инициатива после того, как 20 ноября 1991 года вблизи Гаракенда был сбит вертолет, на борту которого находились высокопоставленные должностные лица Азербайджана, Казахстана, российские военнослужащие. К сожалению, помимо тех, кто хотел разрешения конфликта, были и группы, целью которых было довести ситуацию до кровопролития и показать невозможность проживания армян в одном государстве с азербайджанцами. Сбитый вертолет торпедировал инициативу Ельцина и Назарбаева. Закончилось все масштабной Первой карабахской войной, а через тридцать лет - Второй карабахской войной, поставившей точку в этом вопросе. Те, кто разжигали карабахский конфликт, подобного финала не ожидали. Для доживших до этого дня он стал ударом. Ну, а не дожившие, наверняка, перевернулись в своих гробах".

В заключение отметим, что инициативу Астаны можно смело назвать победой азербайджанской дипломатии. Баку давно и упорно старался сломать сложившуюся в 90-х годах монополию на миротворчество в нашем регионе. Эта монополия принадлежала странам с влиятельной армянской диаспорой, и это трудно назвать случайностью. К процессу не допускались государства, где армянство не имело силы и не могло влиять на решения правительств касательно приоритетов посредничества. Победив в войне и взяв инициативу в свои руки, Азербайджан начал расчищать дипломатическое пространство, создавая условия для нейтрального и объективного миротворчества. Реально нейтральным и честным наблюдателем могло быть только удаленное от прежних посредников государство. Причем, занимающее важные геополитические позиции и имеющее лидера, пользующегося авторитетом на международной арене.

Встреча ради встречи - это уже пройденный этап. Пришло время игры не на публику, а на результат.