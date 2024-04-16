Армения начала получать пользу от поражения в войне

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении с официальным визитом побывал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Армению чрезвычайно редко посещают лидеры других государств. Да еще тюркских. Последний факт несколько омрачает радость армян, но, учитывая сегодняшнюю роль и место Казахстана в регионе, Ереван был страшно польщен таким вниманием центрально-азиатской державы. Президент Токаев уже не раз бывал в Азербайджане, но в Армению до сих пор не наведывался. Поэтому этот его визит нельзя назвать дежурным или формальным. Все, что было сказано казахским лидером в Ереване, имеет важный подтекст и связано даже не с самой Арменией, а с региональными процессами. После того, как в карабахском конфликте была поставлена окончательная точка, потерпевшая поражение в войне Армения перестала быть нерукопожатной страной для братских Азербайджану государств.

Армения и Казахстан являются членами одних и тех же евразийских интеграционных структур, в которых не присутствует Азербайджан. Однако даже будучи союзником Армении по ОДКБ и ЕАЭС, Казахстан всегда стоял на страже интересов Азербайджана, когда Ереван пытался использовать эти организации против Баку. Собственно, интерес армянской стороны к той же ОДКБ погас вовсе не в связи с 44-дневной войной, а задолго до нее - тогда, когда Ереван понял, что не сможет превратить организацию в инструмент против соседа.

В Ереване Президент Токаев предложил казахстанскую площадку для мирных переговоров между Азербайджанском и Арменией. "Приветствуем стремление Еревана и Баку к заключению мирного соглашения. Наша основная цель - сблизить позиции двух дружественных нам стран, разблокировать коммуникации для стабильного и мирного развития в регионе. Астана готова оказать Еревану и Баку максимальное содействие и выполнить миссию доброй воли, предоставив свою площадку для переговоров между двумя странами", - сказал казахский лидер на совместном брифинге с Николом Пашиняном.

Это предложение, как и сам визит, тоже не кажется нам простой формальностью. Правда, со стороны Еревана вряд ли будут сделаны шаги в этом направлении, потому что такого выбора не поймут ни армянское общество, ни новые союзники, поставившие на Армению вовсе не для того, чтобы армян и азербайджанцев мирил тюркский мир.

После переговоров с Токаевым Пашинян заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в рамках ранее согласованных принципов. Здесь он в подробности вдаваться не стал и говорить о перспективах казахстанской переговорной площадки - тоже. Армянского премьера особо волнует другая тема - пресловутый "Перекресток мира", о котором тоже шла речь. Напомним, что эта красочная инициатива принадлежит творческой фантазии Пашиняна, мечтающего превратить Армению в транспортно-логистический хаб, ничего для этого не делая и ничем не жертвуя. Армянский премьер уверен, что, находясь в географически выигрышном регионе, Армения может автоматически превратиться в такой хаб, стоит только Азербайджану перестать ей мешать. На брифинге с Токаевым Пашинян говорил о сотрудничестве в диверсификации региональных инфраструктур и транспортных маршрутов так, будто между Арменией и Казахстаном нет Азербайджана и Каспия. "Благоприятная почва" это хорошо, но почва почвой, а все, что возможно на сегодняшний день в сфере транспортного сообщения между этими двумя странами, это активизировать авиаперевозки. Соблазнять Президента Казахстана "перекрестком" несерьезно, потому что Азербайджан обеспечивает казахстанским партнерам самые благоприятные условия для транзита. Армения может подключиться к Срединному коридору при определенных условиях, о которых Пашинян хорошо осведомлен. Если казахстанский лидер поприветствовал пашиняновскую инициативу, это не означает, что будет уговаривать Баку. Не будет. У наших стран есть, о чем поговорить.

В ходе этого визита был сделан еще один шаг, который был невозможен в прежние годы. Астана и Ереван стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали мэр Еревана Тигран Авинян и аким Астаны Женис Касымбек. В Ереване появится улица Абая, в Астане одна из улиц будет названа именем Месропа Маштоца. А еще в текущем году в Армении пройдут дни казахской культуры.

Прекрасно. Мир и дружба - это то, за что всегда выступал и выступает Азербайджан. Армения - новообразование, вклинившееся в "тюркский коридор", идущий с Востока на Запад, и если ей хочется нормально жить и развиваться в этом регионе, сближение с тюркскими братьями Азербайджана ей необходимо как воздух. Но ждать чудес не советуем. Армения еще не сделала ничего, чтобы доказать свою лояльность. Для того, чтобы стать обладательницей дивидендов перспективного "тюркского коридора", Армения должна заслужить доверие, в первую очередь Азербайджана. В Ереване могут переименовывать улицы, но стать частью регионального транзита Армении удастся только с санкции Баку.

Кстати, о переименовании улиц. Вспомнилось, как несколько лет назад в Казахстане начали удалять из городов и областей имя палача казахского народа Левона Мирзояна. Имя Мирзояна носила центральная улица Астаны, в то время как этот деятель, возглавляя ЦК Компартии республики, практически уничтожил казахскую интеллигенцию. Массовые репрессии против цвета казахской нации в 30-е годы прошлого века были поручены этому армянину, и он успешно справился, репрессировав более 100 тысяч человек и расстреляв 25 тысяч. В Армении и диаспоре по этому поводу подняли большой шум. Армянская диаспора Казахстана взбунтовалась против удаления имени негодяя с лица страны. Казахов обвиняли в неблагодарности, мол, армяне принесли им цивилизацию и культуру, а они вот так вот поступают с табличками и памятниками.

Через пару лет армяне нашли повод ответить казахам тем же. Правда, в истории Армении не было палачей-казахов, и это вызывало определенные трудности. Но зато был "враг армянского народа" в лице бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Имя этого деятеля было дано улице в селе Арыч Ширакской области. Казахи считают, что это село было основано именно ими, о чем свидетельствует историко-архитектурный памятник 12-го века Хыпчакаванк. Историческое название села - Хыпчак (Гыпчак). Казахстанская сторона вложилась в ремонт ряда объектов общественного пользования в этом селе, и в знак благодарности одна из улицы была названа именем тогдашнего главы Казахстана, а в сельской библиотеке создан казахский уголок. Однако после апрельских боев 2016 года, когда Назарбаев поддержал Азербайджан, армяне забились в истерике и бросились срывать таблички с улицы и громить казахский уголок библиотеки. Местные власти поддержали их обеими руками. Демократия, однако...

Мы это напомнили к тому, что расслабляться в отношениях с армянской стороной нельзя. Для того, чтобы армянская общественность сурово потребовала убрать чье-то имя с улиц Еревана, этому деятелю не обязательно быть убийцей и вандалом. Достаточно быть неармянином. А вот Мирзояна вычеркнули не за окончание фамилии. Десятки лет его имя значилось на карте страны, и вопрос встал только после того, как из рассекреченных документов стало известно, что первый секретарь ЦК не только выморил цвет нации, но еще и требовал от Москвы дополнительный лимит на репрессии. Это было уже слишком. А что плохого сделал армянам Нурсултан Назарбаев? Всего лишь не поддерживал агрессора и оккупанта и мешал Армении продвигать антиазербайджанские нарративы в евразийских структурах.

Возвращаясь к визиту Президента Казахстана в Ереван, еще раз отметим - времена изменились. Поражение во Второй карабахской войне включило таки для Армении свет в конце тоннеля, и пользу от завершения конфликта она еще увидит не раз. Визит Токаева - это, можно сказать, первый визит лидера другой страны, которой от Армении ничего не нужно. В прежние годы ее посещали высокопоставленные лица других стран, но всем им от Еревана было нужно не сотрудничество и равноправное партнерство, а послушание и своевременное исполнение команд. С этой точки зрения в истории армянской независимости открылась новая страница, и только от самих армян зависит, насколько быстро она закроется.