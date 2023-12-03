Пиар-проект "Перекресток мира": неудачная попытка Армении сменить имидж

Автор: Эмин Севдималиев

В последнее время в Армении активно продвигается концепция "Перекресток мира", проекта который призван сделать Армению центральной фигурой в транспортном сообщении между Западом и Востоком. Интерес Еревана к продвижению такого проекта весьма логичен - Армения совершает разворот на Запад и пытается сделать этот дипломатический маневр наименее болезненным. Попытка Армении стать логистическим центром на перекрестке Европы и Азии позволила бы стране остаться в хороших отношениях с Россией и Ираном, при этом максимально сблизившись с западными странами.

И по этой причине многие аналитики в Армении начали активно работать над созданием информационного фона для продвижения концепции. Но аргументация, которой придерживается экспертное сообщество, является весьма спорной.

Несмотря на то, что в Армении верят в то, что предложенный проект является оптимальным торговым путем, "Перекресток мира" является проблемной концепцией, по нескольким причинам, которые мы и рассмотрим более подробно.

"Перекресток мира" - политический, а не транспортный проект

Возможно кому-то это покажется нелогичным, но целью проекта является не создание новой транспортной архитектуры, а минимизация собственных рисков. Одной из ключевых проблем Армении на сегодняшний день является вопрос безопасности. И по большей части армяне сами виноваты в такой ситуации, так как у Армении до сих пор не установлены продуктивные отношения с Азербайджаном и Турцией. В дополнение к этому, в Ереване пытаются максимально отдалиться и выйти из сферы влияния России, что конечно, чревато рисками, в том числе и экономическими.

Также в статье упоминается фактор Ирана, который, как считает автор, заинтересован в создании пути. Конечно, Иран может и заинтересован в реализации этой концепции, но будет наивно предполагать, что Тегеран в одиночку возьмется реализовывать проект. При всем уважении к Ирану, экономически несовершенная ситуация в Иране не позволяет ему реализовывать столь масштабные проекты.

Еще один риск связан с Ираном. В контексте взгляда Ирана на отношения с соседними государствами необходимо понять одну важную истину. Тегеран больше всего волнует не экономическая часть отношений с другими странами, а вопросы безопасности. Исламская Республика очень ревностно относится к заигрываниям Армении с Западом, хоть и делает это весьма сдержанно в данный момент. Больший разворот внешнеполитического курса Армении на Запад приведет к беспокойству Ирана, так как Тегеран получит потенциальный антииранский центр прям у своих границ.

Также весьма сомнительно, что Иран полностью свяжет себя с концепцией "Перекресток мира". Уже имеются серьезные индикаторы, указывающие на то, что Иран предпочитает более эффективные варианты. К примеру, ведется работа над строительством железной дороги Астара-Решт, а также Иран и Азербайджан договорились о строительстве альтернативного Зангезурского коридора.

Целью Армении является сохранение определенного уровня контроля и влияния над своими более крупными соседями, в частности, над Ираном и Россией. С точки зрения Еревана, "Перекресток мира" даст стране рычаг, с помощью которого Армения сможет уменьшить риски в отношениях с этими государствами при развороте внешнеполитического ориентира на Запад. Но есть некоторые аспекты, которые делают расчет Армении ложным.

Армения не может находиться в центре торгово-логистической архитектуры

Есть несколько причин, которые указывают на то, что Армения не подходит на эту роль. В первую очередь, Ереван не является оптимальным центром, так как инфраструктура страны не соответствует необходимым требованиям. К примеру, товары из Ирана доставляются в Армению по автомобильной дороге, что ограничевает объем доставки. И совсем непонятно, на какой стадии находится вопрос строительства. В этом контексте важно отметить, что строительство железной дороги является очень дорогим предприятием и цены на строительство одного километра могут превышать несколько миллионов долларов. Это ставит вопрос, о том готова ли Армения пойти на такие серьезные инвестиции.

Второй момент связан с тем, что Армения также не имеет какого-либо сообщения с Азербайджаном и Турцией. Отсутствие транспортного сообщения с этими странами ставит под вопрос цель существования такого проекта, так как он становится лишенным смысла. Но и с северным направлением есть вопросы, так как на дороге через Верхний Ларс часто случаются непредвиденные обстоятельства.

Таким образом, Армения не имеет связи с двумя соседями, на востоке и западе, с южным соседом у Еревана нет функционирующей железной дороги, а северное направление не всегда доступно по тем или иным причинам.

Конечно, Армения надеется на то, что имплементация проекта приведет к значительному увеличению инвестиций, но зачем инвесторам вкладывать в Армению, если есть другие доступные возможности?

По большому счету, на данный момент армянский проект "Перекресток мира" существует только в виде концепции и красивой презентации, но в реальности у продвигаемой идеи существуют серьезные недостатки.

"Перекресток мира" - попытка сменить имидж Армении

Еще один момент, который хочется затронуть в контексте дискуссии о "Перекрестке мира". Весь этот проект кажется одной большой PR-акцией с самого начала своего существования. Даже название является заряженным и имеет цель создать ассоциацию у людей с Арменией, страной, являющейся сторонницей мира. Можно много говорить и писать о том, что Ереван десятилетиями удерживал земли чужого государства и считал это нормальным явлением. Но об этом и так было написано немало, так что нет смысла уходить в историю.

Скажем лишь то, что стремление Армении к миру стало результатом сдвига баланса сил в геополитическом ландшафте региона и к структурным ограничениям, с которыми пришлось столкнуться политическому истеблишменту в Армении. Не стоит забывать, что еще несколько лет назад политические элиты в Армении называли Карабах своей территорией, а министры обещали новые войны за новые территории. Дальнейшее развитие событий указало на провал такого подхода и Армении пришлось адаптировать внешнеполитическую риторику к дискуссии о мире.

Назвав концепцию "Перекресток мира", армяне пытаются создать имидж миролюбивой страны. Но давайте будем честными. Если бы баланс сил в регионе благоволил Армении, то она не стала бы уделять такое внимание разговорам о мире.

В заключении отметим, что "Перекресток мира" является политическим PR-проектом, который тяжело реализуем на практике в силу доступности альтернативных возможностей для транспортировки грузов, а также отсутствия инфраструктуры. Также Армения не является необходимой страной для транспортировки грузов с востока на запад и с севера на восток. Другими словами, ее можно "обойти", что и делалось многие годы. Но Армении срочно нужен свой собственный проект. И весьма вероятно, что в конце концов, когда Азербайджан и Армения договорятся по Зангезурскому коридору, Ереван станет его "продавать" западным партнерам как шаг в сторону реализации "Перекрестка мира".