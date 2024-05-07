Пашинян сообщил о возможности подписать мирный договор до ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку до ноября в рамках известных принципов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Я согласен с идеей подписать мирное соглашение к ноябрю, а для этого в соглашении должны быть зафиксированы все согласованные принципы. Надеюсь, что прогресс будет зафиксирован на встрече министров иностранных дел в Алма-Ате", - сказал Пашинян на пресс-конференции.

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