https://news.day.az/politics/1658443.html Пашинян сообщил о возможности подписать мирный договор до ноября
Пашинян сообщил о возможности подписать мирный договор до ноября
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку до ноября в рамках известных принципов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Я согласен с идеей подписать мирное соглашение к ноябрю, а для этого в соглашении должны быть зафиксированы все согласованные принципы. Надеюсь, что прогресс будет зафиксирован на встрече министров иностранных дел в Алма-Ате", - сказал Пашинян на пресс-конференции.
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