Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар поздравил Азербайджан с Днем независимости, сообщает во вторник Day.Az.

"Тюркский мир - это наша семья. Говоря, что турки-киприоты также являются частью великой тюркской нации, я желаю Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, оказывающему сильную поддержку Турецкой Республике Северного Кипра, крепкого здоровья, счастья и успехов, дружественному и братскому азербайджанскому народу - мира и процветания. Мы искренне разделяем особую радость и гордость, которую приносит празднование Дня независимости в этом году в такой радостной обстановке, когда наши азербайджанские братья вернули свои ранее оккупированные земли", - говорится в поздравительном послании Президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара, опубликованном в "Kıbrıs qəzetе" и новостными агентствами Северного Кипра.

Отметим, что 28 мая в Азербайджане отмечается День независимости.

Революция в России 1917 года положила конец правлению династии Романовых. В результате Российская империя распалась. Народы должны были сами решать свою судьбу.

Тем самым 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика (АДР).

АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке.

Это была парламентская республика. Были приняты ее государственные атрибуты - флаг, гимн, герб. В цветах флага республики нашла отражение формула "тюркизм, исламизм и современность".

Однако Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года Азербайджан был оккупирован 11-й армией большевиков, и республика пала.

До 2022 года дата "28 мая" в Азербайджане отмечалась как День Республики.

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